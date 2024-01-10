MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, devlete ve millete yapılan hiçbir ihanetin cezasız kalmayacağını söyledi. ''Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır.'' diyen Kalın, Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu da duyurdu. MİT Başkanı Kalın'dan yapay zeka uyarısı da geldi. İbrahim Kalın, ''Büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zeka çağımızın dijital atom bombasıdır.'' ifadesini kullandı.

MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı , MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliğinde konuştu.

İbrahim Kalın, bu göreve atandıktan sonra ilk kez kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

''HAKSIZ HİÇBİR EYLEM KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAKTIR''

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Güçlü ve dirençli bir 'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULDU

Türkiye'nin istihbarat teorisi üzerinde söz sahibi olması amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum.

''YAPAY ZEKA ÇAĞIMIZIN DİJİTAL ATOM BOMBASIDIR''

Yeni bir risk alanı ile karşı karşıyayız; yapay zeka. Büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zeka çağımızın dijital atom bombasıdır. Her türlü manipülasyona açık, sınırı çizilmemiş bu sistem insanlığın geleceğini tehdit etme potansiyeline sahiptir. Siber vatanı korumak en az fiziki sınırlarımızı korumak kadar hayati önemdedir.''

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