MİT ve polisten Cezayir’de ortak operasyon: Firari FETÖ’cüler Türkiye’ye getirildi

FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalandı. Tan ve Bircan, işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MİT ve polisten Cezayir’de ortak operasyon: Firari FETÖ’cüler Türkiye’ye getirildi

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mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan iki teröristin yakalanması için ’de ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan’ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD’deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir’deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

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