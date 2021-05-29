MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon

NTV Haber 29.05.2021 - 15:21
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Zagros kod adlı Selahattin Dede ve beraberindeki PKK-YPG'li teröristlerin Suriye’den Irak’a gideceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
MİT, grubun, Kuzey Irak'ta Pençe-Şimşek Operasyonu'nu gerçekleştiren askerlere saldırı hazırlığı yaptığını belirledi.
Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.