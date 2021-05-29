MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon

MİT'in Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonla saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri kategoride aranan PKK'lı Selahattin Dede olduğu belirlendi.

NTV Haber 29.05.2021 - 15:21

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Bakan Soylu: Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik

SON DAKİKA: Bakan Soylu: Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik

SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Zagros kod adlı Selahattin Dede ve beraberindeki PKK-YPG'li teröristlerin Suriye’den Irak’a gideceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

MİT, grubun, Kuzey Irak'ta Pençe-Şimşek Operasyonu'nu gerçekleştiren askerlere saldırı hazırlığı yaptığını belirledi.

Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...