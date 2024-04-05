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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde Kobani sorumlusu terörist Vahide Atalay'ı, Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Bölücü örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.

MİT, PKK/YPG-YPJ'nin 'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan Vahide Atalay'a yönelik Suriye Aynularap'ta (Kobani) operasyon düzenledi.

PKK/YPG'nin sözde kobani sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay, operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi.

2006'da terör örgütünün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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