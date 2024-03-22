Moskova'da katliam: Türkiye'den saldırıya kınama

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.



Rus Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada ilk verilere göre konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUM



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya Hükümetine ve Rus Halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ: TERÖR SALDIRISINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum.



Dünyanın neresinde olursa olsun, kim yaparsa yapsın, masum insanları hedef alan terör bir insanlık suçudur.



Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."

BAKAN FİDAN, RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la saldırının ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan görüşmede Moskova'daki menfur terör saldırısını kınadığını belirterek Rusya halkına ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.