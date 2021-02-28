Motoruna çarparak ölümüne neden olduğu kuryeyi sokağa bırakıp kaçtı

Denizli'de pizzacıda çalışan moto kuryeye otomobil çarptı. Hayatını kaybeden kuryenin cansız bedeni 800 metre uzakta bulundu.

Kent merkezindeki kavşağın ortasında motosiklet görenler polise haber verdi.

Ekipler yolda hasar görmüş motosiklet, cep telefonu ve bir otomobil plakası buldu.

Motosikleti kullanan kişinin bir pizza şirketinde evlere paket servis yapan Enes Dailli olduğu tespit edildi.



Hastanelerde yaralı kaydı olmadığını öğrenen polis bölgede arama başlattı.



Bir süre sonra bölgeye 800 metre uzakta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı geldi.



Cansız bedeni bulunan kişinin 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Enes Dailli olduğu tespit edildi.



Ailesi ve arkadaşları olay yerinde gözyaşı döktü. Polis moto kuryeye çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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