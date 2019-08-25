Olay Azapkapı Mahallesi Kemeraltı Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Efe Bozdemir, Eminönü'ne doğru seyir halindeydi.
Bu sırada motosikletin hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere vurdu, yere savruldu.
Metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarında park halindeki kepçenin dişlisine çarptı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bozdemir'in, durumu ağır.
Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.
İşlek caddede iş makineleriyle yapılan çalışmadan sorumlu bir kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.