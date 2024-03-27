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Motosiklet sürücüsünden alkışlanacak hareket: Sağlık Bakanı Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı.

Motosiklet sürücüsünden alkışlanacak hareket: Sağlık Bakanı Koca paylaştı

, sosyal medya hesabından Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine yer verdi.

Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımında, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm 'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." ifadelerini kullandı.

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