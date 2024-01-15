MSB 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB, 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk tarihlerini duyurdu. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden ilan edilecek. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.



BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.



25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.



BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ



Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;



08 Şubat 2024



07 Mart 2024



18 Nisan 2024



16 Mayıs 2024



27 Haziran 2024



25 Temmuz 2024



22 Ağustos 2024



19 Eylül 2024



17 Ekim 2024



14 Kasım 2024



12 Aralık 2024