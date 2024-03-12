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MSB: 3'ü PKK, 1'i FETÖ mensubu 46 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü PKK/PYD-YPG ve 1'i FETÖ mensubu, 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB: 3'ü PKK, 1'i FETÖ mensubu 46 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (), Suriye'den 'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün /PYD-YPG, 1'inin de terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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