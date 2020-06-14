MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Geçit vermeyeceğiz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek."

