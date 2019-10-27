MSB: Resulayn'da askerlere saldırı: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Resulayn'da teröristlerin saldırıda bulunduğunu duyurdu. Saldırıda bir askerin şehit olduğu beş askerin de yaralandığı belirtildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİT TÜRKEL'İN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI



Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in şehadet haberi Adana'daki babaevine ulaştı.



Şehit Erdoğan Türkel'in (22) Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, aileye acı haberi verdi.



Haber üzerine caddeye ve eve Türk bayrakları asılırken, Yüreğir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.



Türkel'in naaşının yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.