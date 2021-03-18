MSB: Suriye'den atılan roketler Kilis'te boş araziye düştü

Alınan bilgiye göre, Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.



Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.



Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.



MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamıştır. Rusya Federasyonu'na ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmış, birliklerimiz ikaz edilmiştir" denildi.

