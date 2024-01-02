MSB: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde, Türk askerine taciz ateşi açıldı. Ateş açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.” denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Fırat Kalkanı
- Asker
- Operasyon