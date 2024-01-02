MSB: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerine Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açıldığını açıkladı. Bakanlık, ateş açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

bölgesinde, Türk askerine taciz ateşi açıldı. Ateş açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.” denildi.

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