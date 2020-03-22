MSB'den corona virüs açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından crona virüs salgınına ilişkin bir açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı 22.03.2020 - 13:17

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Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip corona virüsten (Covid-19) korunmanın en temel yöntemlerinden birisinin ellerin doğru yıkanması olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından videolu yapılan paylaşımda, corona virüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığı vurgulanarak şunları kaydedildi.

"Koronavirüs salgınından korunmanın en temel yöntemlerinden birisi ellerimizin doğru şekilde yıkanmasıdır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

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