MSB'den corona virüs açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip corona virüsten (Covid-19) korunmanın en temel yöntemlerinden birisinin ellerin doğru yıkanması olduğunu bildirdi.



Bakanlığın Twitter hesabından videolu yapılan paylaşımda, corona virüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığı vurgulanarak şunları kaydedildi.



"Koronavirüs salgınından korunmanın en temel yöntemlerinden birisi ellerimizin doğru şekilde yıkanmasıdır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."



Koronavirüs salgınından korunmanın en temel yöntemlerinden birisi ellerimizin doğru şekilde yıkanmasıdır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.#EvdeKal pic.twitter.com/wuVjar3iYn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2020