MSB'den, Rus askeri heyetiyle görüşmelere ilişkin açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Rus askeri heyetiyle görüşmelere ve Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde devam etti:



"Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi."



FETÖ İLE MÜCADELE



MSB tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor" denildi.



CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ



MSB'nin yaptığı açıklamada "Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

