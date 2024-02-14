MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır? MSÜ sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Geçtiğimiz yıl sınav yerleri sınavdan 10 gün önce ilan edilmişti. 2024 MSÜ sınav giriş belgelerinin şubat ayının son haftasında paylaşılması bekleniyor.



SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.