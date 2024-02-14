MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır? MSÜ sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınavına kısa bir süre kala gözler sınav yerlerine çevrildi. Adayların sınav günü MSÜ sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır? MSÜ sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. 

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır? MSÜ sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de - 1

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl sınav yerleri sınavdan 10 gün önce ilan edilmişti. 2024 MSÜ sınav giriş belgelerinin şubat ayının son haftasında paylaşılması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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