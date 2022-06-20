MSÜ tercih sonuçları açıklandı (MSÜ PERTEM tercih sonucu sorgulama ekranı)

30 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları açıklandı.

Haberler 20.06.2022 - 14:48

MSÜ tercih sonuçları açıklandı (MSÜ PERTEM tercih sonucu sorgulama ekranı)

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022 yılında 27 Mart tarihinde düzenlendi. MSÜ tercihleri 2022 yılında 30 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri aralığında yapıldı.

https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden yapılan açıklamada MSÜ tercih sonuçların açıklandığı duyuruldu.

TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN 

MSB Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları ise 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. 

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