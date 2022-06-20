MSÜ tercih sonuçları açıklandı (MSÜ PERTEM tercih sonucu sorgulama ekranı)

Haberler 20.06.2022 - 14:48
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022 yılında 27 Mart tarihinde düzenlendi. MSÜ tercihleri 2022 yılında 30 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri aralığında yapıldı.
https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden yapılan açıklamada MSÜ tercih sonuçların açıklandığı duyuruldu.
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MSB Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları ise 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.