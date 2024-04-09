MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

2024 MSÜ tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 10 Mayıs'a kadar tercih süreci olan adaylar, aldıkları puanlara göre tercih işlemlerinin tamamlayacak ve sonuçlar için gözlerini MSB'den gelecek duyuruya çevirecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.



Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.



MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.



Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.



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