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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) üzerinden tercih işlemlerinin tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. 10 Mayıs'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç ekranında olacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

2024 tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 10 Mayıs'a kadar tercih süreci olan adaylar, aldıkları puanlara göre tercih işlemlerinin tamamlayacak ve sonuçlar için gözlerini 'den gelecek duyuruya çevirecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi) - 1

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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