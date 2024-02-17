Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 21.47 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Sarsıntı yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [11.64 km] Seydikemer (Muğla)
Tarih:2024-02-17
Saat:21:47:46 TSİ
Enlem:36.33833 N
Boylam:29.10139 E
Derinlik:28.59 km
Detay:https://t.co/NLmjbmQPbh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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