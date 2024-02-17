Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 21.47 sıralarında merkez üssü 'nın Seydikemer ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Sarsıntı yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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