Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 23.43 sıralarında merkez üssü 'nın Menteşe ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi.

Sarsıntının yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

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