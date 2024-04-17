Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 23.43 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi.
Sarsıntının yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2024-04-17
Saat:23:43:17 TSİ
Enlem:37.20528 N
Boylam:28.73167 E
Derinlik:14.19 km
Detay:https://t.co/zmtzlPOPtR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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