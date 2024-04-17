Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 23.43 sıralarında merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi.

Sarsıntının yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.