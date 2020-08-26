Muğla'da domuz nöbetinde eşini vurdu

Muğla'da bir çiftçi tarlasında nöbet tuttuğu sırada domuz geldiğini sanarak eşini vurdu. Gözaltına alınan çiftçi, ''Geleceğinden haberim olmadığı için çalılıklardan ses gelince domuz sanıp, ateş ettim. Üzgünüm'' şeklinde ifade verdi.

DHA 26.08.2020 - 12:51

Muğla'da domuz nöbetinde eşini vurdu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde domuz nöbetinde eşini vuran çiftçi gözaltına alındı.

Çiftçi Ali Y, dün akşam Çamlıbel Mahallesi Yukarımahalle mevkisindeki tarlasında, domuzların zarar vermemesi için nöbet tutmaya başladı.

Saat 21.00 sıralarında, tarladaki çalılığın arasından sesler gelmesi üzerine domuz zannedip, tüfeğini ateşledi.

Daha sonra çalılıkların arasında bir kişinin acı içinde feryat ettiğini duyup, yanına giden Ali Y, eşi Zeliha Y'yi yaralı olarak buldu.

Eşinin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha Y, tedaviye alındı.

Ali Y'nin jandarmadaki ifadesinde, "Olay günü tarlaya domuz nöbetine gittim. Evden çıkmadan önce eşime gelip, gelmeyeceğini sordum. Evde kalmak istedi. Sonradan evde sıkılıp, yanıma gelmek istemiş. Geleceğinden haberim olmadığı için çalılıklardan ses gelince domuz sanıp, ateş ettim. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Olayda, Zeliya Y'nin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatan jandarma Ali Y'yi gözaltına aldı.

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