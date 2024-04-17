Muğla'da feci olay | İnşaatta çelik kalıp işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında kolona dayalı çelik kalıp rüzgarın da etkisi ile işçilerin üzerine düştü.

Yaşanan iş kazasında işçilerden İsmail Tepebaşı (34) ve Y.G. (33) çelik kalıbın altında kaldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İsmail Tepebaşı’nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı işçi Y.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.