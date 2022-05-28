Muğla'da minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi üzerine Armutalan Mahallesi'nde şüphelendikleri minibüsü durdurdu.



Araçta 12'si Suriye, biri Lübnan ve 6'sı Yemen uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Minibüste yapılan aramada 18 can simidi, bir hava pompası ile bir deniz yatağı ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü Z.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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