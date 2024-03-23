Muğla’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Muğla’da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Milas ilçesi Milas-Söke Karayolu’nda meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Milas yönüne seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 10 PB 879 plakalı motosiklet ile A.G.U. idaresindeki 48 AFR 999 plakalı motosiklet çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.