Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.06.2022 - 16:12

Muğla'da orman yangını

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'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Gürkoy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına 5 helikopter ve 2 uçakla havadan; 14 arazöz, 6 su tankeri ve 40 orman işçisiyle karadan müdahale edildii.

Alevler, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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