Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.



Gürkoy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Yangına 5 helikopter ve 2 uçakla havadan; 14 arazöz, 6 su tankeri ve 40 orman işçisiyle karadan müdahale edildii.



Alevler, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.



Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.