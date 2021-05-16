Muharrem İnce partisini kuruyor

Muharrem İnce'nin başlattığı ''Memleket Hareketi''nin partileşme sürecinde sona gelindi.

Adının ''Memleket Partisi'' olması beklenen partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na yarın verilecek.

Kurucular Kurulu adına verilecek dilekçe ile birlikte yeni partinin teşkilatlanma çalışmaları da hız kazanacak.

İnce, partiye ilişkin ilk açıklamasını ise salı günü genel merkez binası önünde yapacak.

İnce'nin kuracağı partinin seçimlere katılabilmesi için, seçimden altı ay önce, en az 41 ilde teşkilatlanmasını ve olağan kongresini tamamlayarak seçimli büyük kurultayını yapması gerekiyor.