CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir mitinginde, koruma polisi tarafından platformdan indirilen İsmail Kalkan adlı vatandaşla telefonda görüştü.



İnce, görüşmede, "Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir. Ben onlar adına özür diliyorum" diyerek, yaşanan olay dolayısıyla üzüntüsünü ifade etti.

Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş sahneye çıkmıştı. Vatandaşla selfie çektiren İnce diğer tarafa döndüğü anda koruma vatandaşı sahneden savurup aşağı atmıştı.

İŞTE O TELEFON GÖRÜŞMESİ

