Muhittin Böcek Antalya'da 26 adaya karşı yarışacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir kez daha başkanlığa aday.



2019'da büyükşehir belediye başkanı olan Muhittin Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar CHP'nin adayı oldu.



Başkan Böcek, 2004 yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilip Konyaaltı Belediye Başkanı seçilmişti.



2019'a kadar da bu görevi yürüten Muhittin Böcek, son 5 yıldır da büyükşehir belediye başkanı olarak görev yapıyor.



Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinde 26 adaya karşı yarışacak.



YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI

Muhittin Böcek, seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor.



5 yılda 182 proje tamamladıklarını söyleyen Muhittin Böcek, yarım kalan projeleri de bitirdiklerini belirtti.



Öğrencilere yönelik gelecek dönem yapacağı çalışmalardan da bahseden Muhittin Böcek, sosyal yardımlara devam ettiklerini dile getirip 4 bin 14 öğrenciye 8 bin lira yardım ödemesi yaptıklarını sözlerine ekledi.



Öğrenci evinde sahura katılan Muhittin Böcek, öğrencilere yönelik sınav kütüphaneleri kuracaklarını, yurt ve eğitim yardımı alan öğrenci sayısını artıracaklarını söyledi.

1,5 YILDA TESLİM EDİLECEK



Muhittin Böcek, son olarak kentin en eski mahallerinden biri olan Balbey Mahallesi'nin 35 yıllık sorununu çözen projeyi hayata geçirdi.



Balbey Mahallesi 1'inci Etap Kentsel Yenileme Projesi'nin temeli atıldı.



Başkan Böcek, 22 bin metrekare inşaat alanı üzerinde 500 milyon TL'ye mal olacak projenin 1,5 yıl içinde teslim edileceğini söyledi.

