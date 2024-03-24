Muhsin Yazcığlu'nun vefatının 15. yılı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yıldönümünde Ankara'da, Tacettin Dergahındaki mezarı başında anıldı.



Anma törenine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.



25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Göksun'da yaşanan helikopter kazasına ilişkin soruşturmadaki son durumu da anlatan Destici, 9 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin, kaza gününden bugüne kadar yaşanan süreci incelediğini belirtti.