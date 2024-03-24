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Muhsin Yazcığlu'nun vefatının 15. yılı

25 Mart 2009'da, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazcığlu, kabri başında anıldı. Ankara'da düzenlenen törene, sevenleri ve partililer katıldı.

Muhsin Yazcığlu'nun vefatının 15. yılı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yıldönümünde 'da, Tacettin Dergahındaki mezarı başında anıldı.

Anma törenine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Göksun'da yaşanan helikopter kazasına ilişkin soruşturmadaki son durumu da anlatan Destici, 9 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin, kaza gününden bugüne kadar yaşanan süreci incelediğini belirtti.

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