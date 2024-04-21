Munzur Dağları'nda ayı ve dağ keçileri görüntülendi

Kış uykusundan uyanarak karlı arazide yiyecek arayan boz ayı ile Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçileri, Erzincan’da görüntülendi.



Yaban hayatını gözlemlemek için Munzurlara çıkan Meriç Yeter, önce karlı arazi boz ayıyı ardından da sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran dağ keçilerini havadan drone ile görüntüledi.