Muş-Varto yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Varto kara yolunun 24. kilometresi Mercimekkale köyü yakınlarında meydana geldi.

Rize istikametinden Siirt istikametine seyir halindeki Ahmet Sancaktutanoğlu (61) yönetimindeki pikap ile Muş istikametinden Erzurum istikametine giden Emre İ. idaresindeki nakliye aracı kafa kafaya çarpıştı.

Kazada pikap sürücüsü Ahmet Sancaktutanoğlu hayatını kaybederken, Nejla S. (51) ve Pınar S. (32) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.