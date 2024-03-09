Muş-Varto yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muş-Varto kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muş-Varto yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, -Varto kara yolunun 24. kilometresi Mercimekkale köyü yakınlarında meydana geldi.

Rize istikametinden Siirt istikametine seyir halindeki Ahmet Sancaktutanoğlu (61) yönetimindeki pikap ile Muş istikametinden Erzurum istikametine giden Emre İ. idaresindeki nakliye aracı kafa kafaya çarpıştı.

Kazada pikap sürücüsü Ahmet Sancaktutanoğlu hayatını kaybederken, Nejla S. (51) ve Pınar S. (32) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muş-Varto yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - 1

AFAD ve İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta sıkışarak ölen Sancaktutanoğlu'nun cenazesi ise savcının incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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