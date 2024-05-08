Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında ve nereli?

Müsavat Dervişoğlu, siyaset gündemini yakından takip eden vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Meral Akşener'in başkanlığının sona ermesinin ardından, yapılan genel başkanlık seçimi sonrasında seçilen yeni İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında ve nereli?

Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında ve nereli?

'nun kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin 2. Genel Başkanı olan Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında ve nereli?

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi.

Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

Birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından yapılan yeni İYİ Parti Genel Başkanlık seçimi sonrasında, partinin ikinci Genel Başkanı oldu.

1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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