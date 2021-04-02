Muşta ile yaralayıp 'başkasına benzettim' dedi

Bursa'da 18 yaşındaki Ecenur Ö. muştalı saldırı sonucu yaralandı.

Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yürüyerek evine giden Ecenur Ö.'ye, çarşı içinden geçtiği sırada tanımadığı bir kişinin arkadan yaklaşıp, elindeki muşta ile vurduğu iddia edildi.

Başından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ecenur Ö. yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ecenur Ö. ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

16 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

16 suç kaydı bulunduğu belirlenen saldırgan Sedat A., polise verdiği ifadesinde Ecenur Ö.'yü, ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiğini söyledi.

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