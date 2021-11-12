Mustafa Destici'ye corona virüs karantinası

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin özel kalem müdürünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Partiden yapılan yazılı açıklamada, tetkik ve muayeneler sonucu, Covid-19 tedbirleri kapsamında Genel Başkan Destici için 5 gün takip amaçlı karantina süreci uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.



HAFTA SONU PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ



Açıklamada, cumartesi günü yapılacak Kayseri ve Malatya il istişare toplantıları ile pazar günkü Sivas İl Kongresi'nin iptal edildiği duyuruldu.



Ayrıca Destici'nin katılmasının planlandığı 15 Kasım Pazartesi tarihli Tokat il teşkilatı istişare ve Turhal ilçe başkanlığı binası açılışı programı ile 16 Kasım Salı günü TBMM'de yapılacak basın toplantısının da iptal edildiği kaydedildi.

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