Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanımızın ikinci adaylığı olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunduğu Cezayir'de NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat'in sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına yönelik tartışmalara değinen Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönem birinci dönemi. Üçüncü değil ikinci adaylık söz konusu" dedi.



Şentop şunları kaydetti:



"Sebepleriyle ilgili birçok şey izah ettik. 4-5 tane argüman kullanmışsınız, bir tanesini çürütmeye çalışan var. Sanki ona itiraz ettiğinizde mesele çözülüyormuş gibi. Hukukçular tartışsın bu konuyu diyoruz. Hukukla hiç alakası olmayanların kocakarı ilacı verir gibi görüşler yazdığını görüyoruz. Bu meselenin hukuki teknik bir boyutu var.



Cumhurbaşkanının iki defa seçilebileceğine dair iki kanun maddesi var bizde. Cümleler aynı maddeler farklı. Biri 2007'de yürürlüğe girmiş. Bir de 2018'de yürürlüğe giren anayasa hükmü var, halen devam eden. Cumhurbaşkanımız 2014'te seçildiğinde 2007'de olan hükme göre seçildi. Ona göre bir defa seçildi. Bu hüküm 2018'de kaldırıldı.

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Eski madde ortadan kalktığı için süreler yeniden başladı. 2018 Nisan'dan itibaren adaylık şartları taşıyan herkese iki defa seçilebilme hakkı tanınmıştır 2018'den itibaren. Cümlenin aynı olmasının bir mahsuru yok. Önemli olan hangi tarihte yürürlüğe konulduğuna bakmak lazım. Bu kanunların yürürlüğü ile ilgili bir husustur.



Eskiden 101. ve 102. maddde vardı. 2018'de ikisi kaldırılıp tek madde düzenlendi. Ayrıca cumhurbaşkanının seçim süreciyle ilgili değişiklikler var. 100 bin kişinin imzasıyla aday gösterilebileceğine yönelik bir usül getirilmiş.

Eski madde ortadan kaldırıldığı için süreç sıfırlanmıştır. Hukukçular sadece kelimelere ve sözlük anlamlarına bakmazlar. Kelimelerle kast edilen şeyin ne olduğuna bakılır. 2018'den itibaren 2 defa seçilebilir denilen cumhurbaşkanı o yetkilere sahip olan cumhurbaşkanıdır. Seçim sürecine doğru giderken siyasi tartışmalar var. Adil, dürüst ilkeli bir mücadele olması beklenir. Ama bazen her zaman adil olmayabiliyor. Hukuken tartışmanın sonucu çok belli."

"TAKVİM BAŞLAYANA KADAR MECLİS ÇALIŞACAK"



Şentop seçim sürecine de değindi. 9-13 Mart'ta ilan edilmesi durumunda seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyleyen Şentop, "YSK takvimlendirecek. TBMM'de görüşülmesi gereken kanunlar var şu anda. Seçim gününe kadar Meclis çalışabilir. Ben heralde takvimin başladığı tarihe kadar Meclis çalışır diye düşünüyorum." diye konuştu.

İcabında Finlandiya'yla ilgili farklı mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak

"FİNLANDİYA BİRLİKTE HAREKET ETMEK İSTEMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyelik başvuruları için İsveç ve Finlandiya'ya farklı cevap verilebileceğini söylemişti.

İsveç ve Finlandiya'nın birlikte hareket ediyormuş gibi algılandığını söyleyen Şentop, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu protokoller iki tane. İsveç ile ilgili ek bir protokol var, Finlandiya ile ilgili bir ek protokol var. Uluslararası anlaşmalar imzalandıktan sonra Meclis'e gönderiliyor. İsveç ve Finlandiya birlikte gelecek olsa da iki ayrı kanun teklifiyle gelirdi Meclis'e. Üçlü protokol beraber imzalanmıştı, onun için beklenti içindeydi herkes. İsveç'teki gelişmeleri dikkate aldığımızda Finlandiya'nın birlikte hareket etmeme eğilimi görüyoruz."