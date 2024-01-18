Mustafa Yaman kimdir? AK Parti Bilecik Başkan adayı Mustafa Yaman kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Yaman, sosyal medyada 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya hazırlanan Bilecikli vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AK Parti Bilecik Belediye Başkan aday olan Mustafa Yaman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Mustafa Yaman kimdir? AK Parti Bilecik Başkan adayı Mustafa Yaman kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Yaman kimdir? AK Parti Bilecik Başkan adayı Mustafa Yaman kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Yaman, 1968 yılında Bayırköy`de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bayırköy İlköğretim Okulu`nda tamamladıktan sonra lise eğitimini Teknik Lise ve Endüstiri Meslek Lisesi`nde bitirdi.

2018 yılı Temmuz ayında ,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin iki yıl süreli Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun oldu.

1988-1990 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdikten sonra 1990 Temmuz ayında Tekersan Jant Fabrikası`nda elektrik bakımcısı olarak işe başladı.

2002 yılında Bozüyük`e kurulan sendikaya şube başkan yardımcısı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Yaman, 29 Mart 2009 da yapılan yerel seçimlerde Bayırköy olarak seçildi.

Son yerel seçimle birlikte üç kez üst üste Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Yaman, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Bilecik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

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