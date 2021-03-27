Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Samsun'da sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, müstakil bir ev kullanılmaz hale geldi.

DHA 27.03.2021 - 08:48

Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi

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Samsun'da müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

İlyasköy Mahallesi İskitler Sokak'ta müstakil bir evde gece yarı sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Evde yaşlı bir kişinin yaşadığının söylenmesi üzerine, ambulans da hazır bekletildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, içeride kimsenin olmadığını belirledi.

​Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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