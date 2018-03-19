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Muvazzaf 8 askere FETÖ'den tutuklama

Anadolu Ajansı

Türkiye
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Kırşehir merkezli 5 il ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Üsteğmen A.Z. ile astsubaylar A.T, Y.E, U.D, B.A, O.K, M.K ve F.K tutuklandı, astsubay H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir merkezli 5 il ile KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında üsteğmen A.Z. ile astsubaylar A.T, Y.E. ve U.D. KKTC'de, astsubaylar B.A. ve O.K. Şırnak'ta, M.K. Ankara'da, H.K. Kayseri'de ve F.K. Edirne'de gözaltına alınmıştı.

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