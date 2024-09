Narin'in ailesine neden taziye yok? Bakanlardan Narin açıklaması

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran cinayet soruşturmasının devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürüyor. Soruşturmasını yürütüyoruz. Hep beraber ne olacağını göreceğiz." dedi.



"Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum." diye konuşan Yerlikaya, "-85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

NARİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLENMEDİ?



Gazetecilerin "Başımız sağ olsun dediniz, aileye baş sağlığı dilemediniz" sorusunun üzerine ise Yerlikaya, şu cevabını verdi:



"Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz."



PSİKODESTEK SAĞLANIYOR

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat konunun takipçisi olduğunu hatırlattı.



Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladıklarını vurgulayan Göktaş, “Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız.” diye konuştu.



“AMACIMIZ BU TÜR ACILARIN YAŞANMAMASI”



Konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken Göktaş, “Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.



TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI



Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’na ilişkin soruyu da yanıtladı.



Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dahil ettiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 95,9 milyar TL destek sağladık.” dedi.



Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapacağız.” diye konuştu.