NATO yazılımını Türk şirketi yapacak

NATO'nun istihbarat akışı Türk yazılımı ile yapılacak.



NATO kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açılan ve dünyanın önde gelen yazılım firmalarının katıldığı iki önemli ihaleyi Türk şirketi STM kazandı.



STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ''Teşkilatın istihbarat altyapısını, hem arka plan dediğimiz mekanizma oluşturan yazılım çözümünü hem de ön planda kullanıcıların önündeki ekran ve ara yüzleri oluşturan ihaleleri biz kazandık'' açıklamasında bulundu.



STM proje kapsamında geliştireceği yazılımla, NATO komutanlıkları için istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlayacak.

''ALINAN EN BÜYÜK İŞLER ARASINDA''



Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını STM'nin geliştireceği ve modernize edeceği bu yazılımlar üzerinden yapacak.

Güleryüz, ''Bunlar yazılım alanında ülkemizde NATO'dan alınan en büyük işler arasında ve çok önemli projeler. NATO'nun istihbarat veri akışı bundan sonra STM'nin yazılımları üzerinden gerçekleşecek. NATO'nun bütün kullanıcıları dünyadaki tüm birimlerden yapacakları girişleri bu yazılımları kullanarak yapacaklar, o anlamda çok kritik yazılımlar" diye konuştu.



NATO'nun istihbarat altyapısını modernleştirecek projelerinin yaklaşık 3 buçuk yıl sürmesi planlanıyor.

