Nemlendirici krem sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan durumlarla ilgili soru işaretlerini giderdi. Peki, nemlendirici krem sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?



Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.



MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?



Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.