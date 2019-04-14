Nepal sivil havacılık yetkilileri, Lukla'dan başkent Katmandu'ya gitmek üzere Tenzing-Hillary Havaalanı'ndan kalkmaya hazırlanan Summit Air firmasına ait küçük uçağın, pistte park halindeki Manang Air firmasına ait helikoptere çarptığını, kazada uçağın pilotu ile helikopterin yakınındaki iki polis memurunun hayatını kaybettiğini, çevredeki dört kişinin yaralandığını açıkladı.



Yetkililer, yaralıların helikopterlerle Katmandu'ya sevk edildiğini, turistleri taşıyan yolcu uçağındaki dört yolcu ile bir hostesin kazadan yara almadan kurtulduğunu belirtti.



Kazanın ardından Tenzing-Hillary Havaalanı'ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.



Nepal'in doğusundaki 2 bin 680 metre rakımlı bir dağ kasabası olan Lukla'nın Tenzing-Hillary Havaalanı, dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri olarak biliniyor. Havaalanı, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na Nepal yönünden yapılan seyahatler için giriş kapısı işlevi görüyor.

