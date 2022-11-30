Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 30 AFAD son depremler verileri

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremlere çevrildi. AFAD gün içerisinde meydana gelen depremlerin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 30 AFAD son depremler verileri

haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan son sarsıntıları resmi sitesinden anlık olarak paylaşıyor. AFAD verilerine göre, yurdun birçok bölgesinde büyüklü küçüklü artçılar meydana geldi.

EGE DENİZİ'NDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Ege Denizi'inin farklı noktaları gün içerisinde bir kaç kez sallandı. 30 Kasım tarihli verilere göre, Ula Muğla'da saat 07:14'te 2.4, İzmir Karaburu'nda saat 06:16'da 2.8, Manisa Soma'da 03:32'de 2.8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

AKDENİZ DEPREMİNİN AYRINTILARI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 00.29'da 3,3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 30 AFAD son depremler verileri - 1

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