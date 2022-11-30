Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 30 AFAD son depremler verileri

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan son sarsıntıları AFAD resmi sitesinden anlık olarak paylaşıyor. AFAD verilerine göre, yurdun birçok bölgesinde büyüklü küçüklü artçılar meydana geldi.



EGE DENİZİ'NDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR



Ege Denizi'inin farklı noktaları gün içerisinde bir kaç kez sallandı. 30 Kasım tarihli verilere göre, Ula Muğla'da saat 07:14'te 2.4, İzmir Karaburu'nda saat 06:16'da 2.8, Manisa Soma'da 03:32'de 2.8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.



AKDENİZ DEPREMİNİN AYRINTILARI



Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 00.29'da 3,3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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