Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi

İstanbul Valiliği, izinsiz bağış iddiasıyla Nesin Vakfı'nın banka hesaplarına bloke koydu.

''BABAMIN HAYALİYDİ, GERÇEKLEŞTİRDİK''

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "2017'de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı'nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik" dedi.

Nesin, şöyle devam etti:

''ŞU ANDA PARAMIZA ULAŞAMIYORUZ''



"Bir ay önce valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar.



''BAĞIŞ KAMPANYASI DEDİKLERİ BİR DUYURUDAN İBARET''



Bağış kampanyası dedikleri de bir duyurudan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu, üç dört yıl sonra çıktı.''

