Nevruz Bayramı kutlanıyor

Nevruz Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de toplananan çok sayıda kişi yakılan ateşin üzerinden atlada ve halaylar çekti.

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda yapılan etkinliğe biri protokol olmak üzere 5 ayrı noktadan sıkı güvenlik önlemleri altında giriş yapıldı.



Kutlamalara gelen on binlerce kişi, sıkı aramalardan geçirildikten sonra kutlama alanına alındı.



Üst aramalarında PKK terör örgütünü simgeleyen flama ve aksesuarlara da el konuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, yerli ve yabancı davetlilerin de protokolde yerini aldığı nevruz kutlamaları saat 11.00’de başladı.



Kurulan platformdan müzik yayınlar yapılırken, katılımcılar halaylar çekti.

Havadan polis helikopterlerinin de güvenlik uçuşları yaptığı nevruz alanını dolduranlar arasındaki bir grup, zaman zaman PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.



Bu sırada terpit komitesinin uyarılması ile platformdan müzik sesi verilerek, slogan seslerinin bastırıldı.



Nevruz etkinliğine Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu görüldü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, kutlamalar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı.



Nevruz alanına çıkan Mahabad Bulvarı üzerindeki tüm yollar ve boş araziler bariyerlerle kapatılırken, bölgede yaklaşık 7 bin polisin görev yaptığı bildirildi.



Dün gece, nevruz alanı ve çevresindeki tüm kanalizasyon hatlarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve bomba araması yapıldı.

Kanalizasyon hatlarına giren dalgıç polisler, gece görüşlü kameralar ve metal dedektörleri ile nevruz alanının altını didik didik aradı.



Öte yandan; alana hakim olan çevredeki binalar ve inşaatlarda da uzman ekipler tarafından, dedektör köpekler eşliğinde bomba aramaları yapıldı.

Nevruz Parkı'nın çevresinde kurulan 5 arama noktasında ve alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, alana çakmak, kalem ve parfüm sokulmasına izin verilmedi.

Nevruz kutlamasında bir konuşma Pervin Buldan, 2013 yılında Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunduğunu hatırlatarak, “Artık silahlar susacak, siyaset konuşacak diyordu ancak çözüm sürecini bitirenler, herkesi mahkum ettiler” diye konuştu.



Buldan, “Bugün bu meydanda bir kez daha görüyoruz ki, eşitlik, özgürlük ve direniş bizim gündemimizden hiçbir zaman çıkmadı, çıkmayacak. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, bu ülkenin kardeşliğe ihtiyacı var, bu ülkenin demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var. Eğer bunları elinizin tersi ile iterseniz, Kürtleri yok sayarsanız kaybedersiniz" dedi.

AFRİN HAREKATINA ELEŞTİRİ



Konuşmasında Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatından da söz eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Onların başına yağan bombalar, buraya atılan bombalardır. İşte bu kardeşlik bağını, bu tarihsel bağı koparmaya güçleri yetmeyecektir” ifadelerini kullandı



“MİLLETVEKİLLERİMİZİ REHİN ALDINIZ”



HDP'li Pervin Buldan, "Şimdi burada olması gereken partimizin genel başkanlığını yapan sevgili Selahattin Demirtaş'ı, sevgili Figen Yüksekdağ'ı rehin aldınız cezaevine koydunuz. Bu ilin milletvekillerini, sevgili İdris Baluken'i, Çağlar Demirel'i rehin aldınız cezaevine koydunuz. Bizim irademizdir dediğimiz, bu ilin yüzde 70'inin yüzde 80'inin oy vererek seçtiği belediye başkanını, sevgili Gültan Kışanak'ı rehin aldınız cezaevine koydunuz. Bizler, tekçiliğe karşı çoğulculuğu, zulme karşı direnişi, esarete karşı özgürlüğü esas alan bir anlayışla, tüm arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşuncaya kadar mücadele edeceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz" dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİ ÇAĞRISI



Öcalan ile görüşme çağrısı yapan Pervin Buldan, “Bu görüşmeler sadece Türkiye için değil tüm Orta Doğu halkları için barışın ve özgürlüklerin kapısını açacaktır. Geç kalınmadı. Elbette ki bunu yolu var. Elbette ki bunları yapmak için zaman var" diye konuştu.

GERGİNLİK YAŞANDI



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından, Bandista müzik grubunun canlı performansı sergilendi.



Bu sırada etkinlikleri izleyen yüzlerce kişi, güvenlik bariyerlerinin üzerinden atlayarak platform ve protokolün bulunduğu bölüme geçti. Abdullah Öcalan lehine slogan atarak bariyerleri aşan bazı kişiler, daha sonra konuşmaların yapıldığı platforma çıktı.

HDP'li görevliler ve platformda bulunan sivil polisler, yasa dışı slogan atanlar ile tartışırken, kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu sırada platforma gelen emniyet müdür yardımcısının olaya müdahalesi sırasında da kısa süreli arbede yaşandı.



Polislerin platforma girmesi üzerine, gazeteciler bir süre merdivenlerin olduğu bölümde bekletildi.



Bu sırada platforma gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, platforma çıkanları ikna ettikten sonra konuşmaya başladı. Ahmet Türk'ün konuşmasının ardından nevruz etkinlikleri sona erdi.



İSTANBUL’DAKİ KUTLAMALAR



HDP'nin İstanbul’daki Nevruz etkinliğinin adresi Bakırköy Pazar Meydanı oldu.



Alanın İsmail Erez Bulvarı ve İncirli girişlerinde arama noktaları kurulurken, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunun Bakırköy İstasyonu'na giriş ve çıkışlarda da aramalar yapıldı.



Sakıncalı görülen bayrak, flama gibi materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.

Kutlamalara HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Eş Sözcüleri Gülistan Koçyiğit, Atilla Özdoğan ve Gülçin Avşar'ın yanı sıra HDP il ve ilçe eş başkanları, sendika temsilcileri, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Kutlamada konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, "Kendi iktidarını devam ettirmek isteyenler zulmü her yere yayıyorlar. Evlerimizin içine, sokaklarımıza, iş yerlerimize, tarlalarımıza o zulmü taşıyorlar. Bu zulümle abat olacaklarını sanıyorlar. Halk size 'hayır' diyecek, bunu durduracak. Nasıl 16 Nisan'da 'hayır' dediysek, şimdi de alanlarda sokaklarda meydanlarda faşizmi yıkacağız, bu gidişata dur diyeceğiz" dedi.



Temelli'nin konuşmasının ardından Kürtçe ve Türkçe türkülerle alanda bulunanlar halay çekti.

Çok sayıda polisin görev yaptığı bölgede, bazı yerlere TOMA'lar konuşlandırıldı.



Etkinlik için alana çıkan yollar, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İZMİR'DEKİ KUTLAMALAR GÜNDOĞDU'DA

İzmir’de geçen yıl izin verilmeyen nevruz kutlaması bu yıl Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı.



Bir saat gecikmeli başlayan kutlamalarda, katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'na kurulan tek arama noktasındaki üst aramasından sonra içeriye alındı.



Geçen yılların aksine katılım sayısının düşük olduğu kutlama alanına, parti flamaları dışında kalan, terör örgütünü simgeleyen pankart ve bezler alınmadı. Arama noktasında zaman zaman polis ile katılımcılar arasında küçük çaplı tartışmalar yaşandı.



KÜRKÇÜ: ASLA YALNIZ YAŞAMAYACAĞIZ



Tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mektubunun okunduğu nevruz kutlamasında konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Asla ve asla yalnız yaşamayacağız. Arkamızda mücadele uğruna cezaevlerinde zindanlarda eziyet çekenlerimiz var. Şimdi biz hayatta olanlar, hayatlarına kastedilmiş olanlar için mücadeleye devam ediyoruz. Sizi oradan almadan bize huzur yok" diye konuştu.



Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Ertuğrul Kürkçü, "Bilim insanlarımıza buradan sonsuz sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Binlerce akademisyen, bilim adamı sömürge savaşına hayır diyerek bir adım öne çıktı. Hepsi işlerinden atıldı. Ama barışı terk etmediler. Bize 'Kiminle ittifak yapacaksınız?' diye soruyorlar. Kiminle ittifak edeceksiniz? İşte ittifak budur. Bilim insanları ile kadınlarla, sosyalistlerle ittifak içerisindeyiz. Bu çekirdek büyüyecek ve dışlanan herkesi kucaklayan bir hareket haline gelecek. Biz ümidi temsil ediyoruz” dedi.



Nevruz kutlaması, konuşmanın ardından İlkay Akkaya konseriyle devam etti.

ANKARA'DA DÜŞÜK KATILIM



HDP Ankara İl Başkanlığınca Kolej Meydanı'nda nevruz kutlaması yapıldı.



Bazı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı etkinlik dolayısıyla Kolej Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar saat 10.00'da trafiğe kapatıldı.



Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda, dedektör köpeklerle patlay��cı madde araması yapıldı.

Meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Kutlamaya katılanlar, oluşturulan iki güvenlik noktasından üzerileri ve çantaları arandıktan sonra alana girdi.



Az sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, yakılan ateş etrafında müzik eşliğinde halay çekildi.



Etkinliğe katılan kuruluşlar adına konuşma yapan Fikret Aslan, herkesi nevruz coşkusuyla selamladığını belirterek, nevruzun zulme karşı dirilişin, direnişin sembolü olduğunu söyledi.