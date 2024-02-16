Nevşehir'de 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Nevşehir-Aksaray kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.

Aynı yönde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, K.B.'nin kullandığı otomobil ve H.Ö. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki M.K., H.K., R.Ö. ve H.K.Ö., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.