Nevşehir'de kafa kafaya feci kaza: 2 sürücü de hayatını kaybetti

Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan D.E. A.G. ve F.Ö. ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.