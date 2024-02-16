Nikahta 29 Şubat sessizliği

Bu yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve dört yılda bir gerçekleşen artık yıllardan biri yaşanıyor.

Artık yılın 2024'e denk gelmesi nedeniyle bu yıl şubat ayı 29 gün oluyor. Doğum, evlilik gibi önemli günleri bu tarihe denk gelenler, kutlamayı 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle evlenmek isteyen, ancak hayatlarının en mutlu gününü 29 Şubat'a denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri tercih ediyor.

Antalya'da 29 Şubat'ın etkisi, 4 yılda 1 kutlamanın tercih edilmemesinden dolayı en çok evlendirme daireleri ile düğün salonlarında hissedildi.

Bu yıl perşembeye denk gelen 29 Şubat'ta, nikah sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Bazı evlendirme dairelerinde şubat ayında günde ortalama 5 nikah kıyılırken, 29 Şubat için nikah başvurusu yapanların sayısının ise yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

MURATPAŞA'DA SADECE 1 ÇİFT GÜN ALDI

Antalya'nın en kalabalık merkez ilçelerinden Muratpaşa ve Konyaaltı'nda da 29 Şubat'a alınan nikah tarihlerinde durgunluk yaşandı. Şubat ayında günde ortalama 5 nikah işleminin gerçekleştirildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin evlendirme dairesinde, 29 Şubat için tarih alan olmadı. Günde 4 nikah kıyılan Muratpaşa Belediyesi'nde ise sadece 1 çift, 29 Şubat için başvuru yaptı. Konyaaltı Belediyesi'nde de 4 çiftin nikahı kıyılacak.