Not bırakıp bilezik çaldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcuya "Bunu yapmak zorundayım. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim" yazılı not bırakıp bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.



19 Mayıs Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, dün bir kuyumcuya giren şüpheli İ.B, annesine bilezik alacağını söyleyerek fiyat bilgisi aldı.



Elindeki bileziği incelerken kuyumcuya sorular yönelten İ.B, "Abi kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim" yazılı not bırakıp kaçtı.

"BEKÇİLER YAKALADI"



Taksicilerin desteğiyle gece bekçileri tarafından kısa zamanda dolmuşta yakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış'ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



"ŞİKAYETÇİ OLMADIM"



Yaşananları gazetecilere anlatan kuyumcu Danış, "Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı

olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım" dedi.